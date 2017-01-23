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Лассине Кадамуро
Статистика
Лассине Кадамуро - статистика
Завершил карьеру
5 марта 1988 (38), Тулуза
#23 | Защитник
186 см
Алжир | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Кубок африканских наций 2017
Испания. Примера 2013/2014
Кубок Африканских Наций 2013
Лига чемпионов 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алжир
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок африканских наций, 3 тур
Сенегал
2 : 2
23.01.2017
Алжир
1' - 90'
58'
Кубок африканских наций, 2 тур
Алжир
1 : 2
19.01.2017
Тунис
Был в запасе
Кубок африканских наций, 1 тур
Алжир
2 : 2
15.01.2017
Зимбабве
Был в запасе
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