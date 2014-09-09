Уфук Будак - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Уфук
|Фамилия
|Будак
|Команда
|Газиантеп
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хейденхайм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 мая 1990 (32 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Уфук
|Фамилия
|Будак
|Команда
|Газиантеп
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хейденхайм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 мая 1990 (32 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Азербайджан
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.10.2014
|Был в запасе
|Хорватия
|6:0
|Азербайджан
|10.10.2014
|Был в запасе
|Италия
|2:1
|Азербайджан
|09.09.2014
|1' -90'
|Азербайджан
|1:2
|Болгария