Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Уфук Будак - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Уфук
    Фамилия Будак
    Команда Газиантеп
    Состав Основной
    Родной город Хейденхайм
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 мая 1990 (32 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Азербайджан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.10.2014 Был в запасе Хорватия 6:0 Азербайджан
    10.10.2014 Был в запасе Италия 2:1 Азербайджан
    09.09.2014 1' -90' Азербайджан 1:2 Болгария
    • Читайте нас: 
    11