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    Эльшан Маммадов - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Эльшан
    Фамилия Маммадов
    Состав Основной
    Родной город Баку
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 мая 1980 (42 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Азербайджан 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.10.2011 46' -90' Турция 1:0 Азербайджан
    06.09.2011 Был в запасе Азербайджан 3:2 Казахстан
    02.09.2011 58' -90' Азербайджан 1:1 Бельгия
    82'
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