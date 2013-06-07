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    Тимо Фурухольм - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Тимо
    Фамилия Фурухольм
    Команда Интер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 октября 1987 (35 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Финляндия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2013 86' -90' Франция 3:0 Финляндия
    11.06.2013 76' -90' Белоруссия 1:1 Финляндия
    07.06.2013 Был в запасе Финляндия 1:0 Белоруссия
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