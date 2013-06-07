Тимо Фурухольм - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Тимо
|Фамилия
|Фурухольм
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Тимо
|Фамилия
|Фурухольм
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Финляндия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2013
|86' -90'
|Франция
|3:0
|Финляндия
|11.06.2013
|76' -90'
|Белоруссия
|1:1
|Финляндия
|07.06.2013
|Был в запасе
|Финляндия
|1:0
|Белоруссия