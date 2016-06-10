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    Лучан Сынмэртян - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Лучан
    Фамилия Сынмэртян
    Состав Основной
    Родной город Быстрица
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 марта 1980 (42 года)
    Рост 175
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Румыния 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.06.2016 45' -90' Румыния 0:1 Албания
    15.06.2016 Был в запасе Румыния 1:1 Швейцария
    10.06.2016 Был в запасе Франция 2:1 Румыния
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