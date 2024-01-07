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Альваро Вадильо
Статистика
Альваро Вадильо - статистика
Завершил карьеру
12 сентября 1994 (32)
#14 | Полузащитник
180 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Примера 2021/2022
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Испания. Примера 2019/2020
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Испания. Примера 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Расинг де Феррол
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/16 финала
Расинг де Феррол
1 : 2
07.01.2024
Севилья
1' - 59'
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
1 : 0
07.12.2023
Леганес
75' - 90'
Испания. Кубок, 1/64 финала
Марбелья
1 : 3
01.11.2023
Расинг де Феррол
1' - 66'
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