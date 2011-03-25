Жак Плейн - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Жак
|Фамилия
|Плейн
|Команда
|Прогрес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 февраля 1987 (36 лет)
|Имя
|Жак
|Фамилия
|Плейн
|Команда
|Прогрес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 февраля 1987 (36 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люксембург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.06.2011
|Был в запасе
|Белоруссия
|2:0
|Люксембург
|29.03.2011
|Был в запасе
|Румыния
|3:1
|Люксембург
|25.03.2011
|90' -90'
|Люксембург
|0:2
|Франция