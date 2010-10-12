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    Вургун Хусейнов - статистика

    Имя Вургун
    Фамилия Хусейнов
    Команда Габала
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 апреля 1988 (34 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Азербайджан 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.10.2011 1' -90' Азербайджан 1:4 Австрия
    06.09.2011 1' -90' Азербайджан 3:2 Казахстан
    12.10.2010 85' -90' Азербайджан 1:0 Турция
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