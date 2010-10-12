Вургун Хусейнов - статистика
|Имя
|Вургун
|Фамилия
|Хусейнов
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 апреля 1988 (34 года)
|Имя
|Вургун
|Фамилия
|Хусейнов
|Команда
|Габала
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 апреля 1988 (34 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Азербайджан
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.10.2011
|1' -90'
|Азербайджан
|1:4
|Австрия
|06.09.2011
|1' -90'
|Азербайджан
|3:2
|Казахстан
|12.10.2010
|85' -90'
|Азербайджан
|1:0
|Турция