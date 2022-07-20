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    Георгиос Эфрем - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Георгиос
    Фамилия Эфрем
    Команда АПОЭЛ
    Состав Основной
    Родной город Лимассол
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 июля 1989 (33 года)
    Рост 171
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АПОЭЛ 4 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.08.2022 1' -66' Юргорден (Стокгольм) 3:0 АПОЭЛ (Никосия)
    11.08.2022 68' -90' Кызыл-Жар (Петропавловск) 0:0 АПОЭЛ (Никосия)
    90'
    04.08.2022 1' -73' АПОЭЛ (Никосия) 1:0 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    27' 52'
    28.07.2022 84' -90' АПОЭЛ (Никосия) 2:0 Ботев (Пловдив)
    90'
    20.07.2022 Был в запасе Ботев (Пловдив) 0:0 АПОЭЛ (Никосия)
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