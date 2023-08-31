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Георгиос Эфрем
Статистика
Георгиос Эфрем - статистика
Завершил карьеру
5 июля 1989 (37), Лимассол
#7 | Полузащитник
171 см
Кипр
Статистика
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Лига конференций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Лига Европы 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Лига чемпионов 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
АПОЭЛ
5
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
АПОЭЛ
1 : 2
31.08.2023
Гент
56' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Гент
2 : 0
24.08.2023
АПОЭЛ
87' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
АПОЭЛ
1 : 0
17.08.2023
Дила
63' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Дила
0 : 2
10.08.2023
АПОЭЛ
58' - 90'
64'
Лига конференций, 2 раунд
Войводина
1 : 2
03.08.2023
АПОЭЛ
60' - 90'
74'
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