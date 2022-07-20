Георгиос Эфрем - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Георгиос
|Фамилия
|Эфрем
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лимассол
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 1989 (33 года)
|Рост
|171
|Имя
|Георгиос
|Фамилия
|Эфрем
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лимассол
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 1989 (33 года)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|4
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2022
|1' -66'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|11.08.2022
|68' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|90'
|04.08.2022
|1' -73'
|АПОЭЛ (Никосия)
|1:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|27' 52'
|28.07.2022
|84' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:0
|Ботев (Пловдив)
|90'
|20.07.2022
|Был в запасе
|Ботев (Пловдив)
|0:0
|АПОЭЛ (Никосия)