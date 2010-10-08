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    Никола Албани - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Никола
    Фамилия Албани
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 апреля 1981 (41 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сан-Марино 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.10.2011 89' -90' Молдавия 4:0 Сан-Марино
    17.11.2010 1' -90' Финляндия 8:0 Сан-Марино
    70'
    08.10.2010 52' -90' Венгрия 8:0 Сан-Марино
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