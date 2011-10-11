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Расписание матчей
Евро-2024
Молдова - Сан-Марино
Молдова - Сан-Марино: обзор матча 11 октября 2011
Молдова
11.10.2011, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа E, 12 тур
4 : 0
Завершен
Сан-Марино
30'
Д. Змеу
62'
С. Баччиокки (АГ)
66'
А. Суворов
87'
В. Андроник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Молдова - Сан-Марино
Замена
Н. Албани
️️️️
С. Баччиокки
ГОЛ! 4:0!
В. Андроник
Пас отдал
И. Бугаев
Желтая карточка
М. Витаиоли
Красная карточка
И. Цыгырлаш
Замена
И. Цыгырлаш
️️️️
Е. Чеботару
Замена
П. Монтанья
️️️️
А. Гасперони
Замена
М. Бульи
️️️️
М. Берретти
ГОЛ! 3:0!
А. Суворов
Пас отдал
И. Бугаев
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
С. Баччиокки
Замена
И. Бугаев
️️️️
С. Алексеев
ГОЛ! 1:0!
Д. Змеу
Пас отдал
В. Головатенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
0
Артем Гайдукевич
ВР
4
Виктор Головатенко
ЛЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
18
Денис Змеу
ЦП
0
Анатолий Кептине
ЦП
9
Евгений Чеботару
ЦП
11
Александр Суворов
ЦП
15
Анатолий Дорош
ЦФ
0
Сергей Алексеев
ЦФ
Главный тренер
Гаврил Балинт
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
13
Симоне Баччиокки
ЦЗ
0
Джакомо Бенедеттини
ЦЗ
0
Майколь Берретти
ЦЗ
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
20
Дамиано Ваннуччи
ЦП
14
Микеле Червеллини
ЦП
8
Маттео Коппини
ЦП
8
Алекс Гасперони
ЦП
20
Анди Сельва
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
13
Валерий Андроник
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
19
Сергей Георгиев
ПП
14
Георгий Овсяников
ЦФ
7
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
21
Игорь Бугаев
ЦФ
Сан-Марино
0
Микеле Чекколи
ВР
0
Никола Албани
ЦЗ
0
Маттео Бульи
ЦП
13
Федерико Нанни
ЦП
0
Паоло Монтанья
ЦФ
17
Марко Рости
ЦФ
0
Алессандро Бьянки
ЦФ
4-4-2
0
Гайдукевич
4
Головатенко
6
Епуряну
20
Рацу
2
Армаш
18
Змеу
9
Чеботару
11
Суворов
0
Кептине
0
Алексеев
15
Дорош
4-4-2
23
Симончини
0
Бенедеттини
0
Берретти
13
Делла Валле
13
Баччиокки
14
Червеллини
8
Коппини
8
Гасперони
20
Ваннуччи
7
Витаиоли
20
Сельва
9
Чеботару
7
Цыгырлаш
7
Цыгырлаш
9
Чеботару
0
Алексеев
21
Бугаев
21
Бугаев
0
Алексеев
0
Берретти
0
Бульи
0
Бульи
0
Берретти
8
Гасперони
0
Монтанья
0
Монтанья
8
Гасперони
13
Баччиокки
0
Албани
0
Албани
13
Баччиокки
Остались в запасе
Молдова
Сан-Марино
14
Георгий Овсяников
ЦФ
13
Валерий Андроник
ЦП
12
Станислав Намашко
ВР
7
Артур Ионицэ
ЦП
19
Сергей Георгиев
ПП
Главный тренер
Гаврил Балинт
0
Микеле Чекколи
ВР
13
Федерико Нанни
ЦП
17
Марко Рости
ЦФ
0
Алессандро Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Остались в запасе
14
Георгий Овсяников
ЦФ
13
Валерий Андроник
ЦП
12
Станислав Намашко
ВР
7
Артур Ионицэ
ЦП
19
Сергей Георгиев
ПП
Остались в запасе
0
Микеле Чекколи
ВР
13
Федерико Нанни
ЦП
17
Марко Рости
ЦФ
0
Алессандро Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Гаврил Балинт
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Статистика матча Молдова - Сан-Марино
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Армения
1 : 1
09.06.2026
Молдова
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
- : -
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Информация о матче
Стадион:
Зимбру
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