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Расписание матчей
Евро-2024
Венгрия - Сан-Марино
Венгрия - Сан-Марино: обзор матча 08 октября 2010
Венгрия
08.10.2010, пятница, 21:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа E, 3 тур
8 : 0
Завершен
Сан-Марино
11'
Г. Рудольф
18'
А. Салаи
25'
Г. Рудольф
27'
А. Салаи
48'
А. Салаи
60'
В. Коман
89'
Б. Джуджак
90+3'
З. Гера (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Сан-Марино
ГОЛ с пенальти! 8:0!
З. Гера
+3
ГОЛ! 7:0!
Б. Джуджак
Замена
М. Червеллини
️️️️
Ф. Боллини
Замена
П. Цвиткович
️️️️
В. Коман
Замена
М. Бульи
️️️️
М. Витаиоли
Замена
Т. Пришкин
️️️️
А. Салаи
Замена
К. Вадоч
️️️️
А. Элек
ГОЛ! 6:0!
В. Коман
Замена
Н. Албани
️️️️
С. Баччиокки
ГОЛ! 5:0!
А. Салаи
Желтая карточка
А. Делла Валле
Желтая карточка
К. Валентини
ГОЛ! 4:0!
А. Салаи
ГОЛ! 3:0!
Г. Рудольф
ГОЛ! 2:0!
А. Салаи
18'
ГОЛ! 1:0!
Г. Рудольф
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
14
Жолт Лацко
ЛЗ
0
Крижтиан Вермеш
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
6
Акош Элек
ЦП
9
Владимир Коман
ЦП
10
Золтан Гера
АП
9
Адам Салаи
ЦФ
0
Гергели Рудольф
ЦФ
Главный тренер
Шандор Эгервари
Сан-Марино
22
Карло Валентини
ВР
23
Альдо Симончини
ВР
13
Симоне Баччиокки
ЦЗ
0
Майколь Берретти
ЦЗ
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
0
Фабио Боллини
ЦП
20
Дамиано Ваннуччи
ЦП
0
Мануэль Марани
ЦФ
0
Паоло Монтанья
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Венгрия
13
Мартон Фулоп
ВР
0
Петер Цвиткович
ЛП
16
Адам Пинтер
ОП
16
Кристиан Вадоч
ЦП
9
Томаш Пришкин
ЦФ
Сан-Марино
0
Никола Албани
ЦЗ
0
Маттео Бульи
ЦП
14
Микеле Червеллини
ЦП
0
Никола Кьяччи
ЦФ
4-3-1-2
1
Кирай
14
Лацко
0
Ванчак
23
Юхас
0
Вермеш
7
Джуджак
9
Коман
6
Элек
10
Гера
0
Рудольф
9
Салаи
4-2-3
22
Валентини
0
Берретти
13
Делла Валле
4
Витаиоли
13
Баччиокки
0
Боллини
20
Ваннуччи
7
Витаиоли
0
Монтанья
0
Марани
9
Коман
0
Цвиткович
0
Цвиткович
9
Коман
6
Элек
16
Вадоч
16
Вадоч
6
Элек
9
Салаи
9
Пришкин
9
Пришкин
9
Салаи
13
Баччиокки
0
Албани
0
Албани
13
Баччиокки
7
Витаиоли
0
Бульи
0
Бульи
7
Витаиоли
0
Боллини
14
Червеллини
14
Червеллини
0
Боллини
Остались в запасе
Венгрия
Сан-Марино
13
Мартон Фулоп
ВР
16
Адам Пинтер
ОП
Главный тренер
Шандор Эгервари
0
Никола Кьяччи
ЦФ
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
16
Адам Пинтер
ОП
Остались в запасе
0
Никола Кьяччи
ЦФ
Главный тренер
Шандор Эгервари
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Статистика матча Венгрия - Сан-Марино
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
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