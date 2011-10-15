Зураб Цискаридзе - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Зураб
|Фамилия
|Цискаридзе
|Команда
|Теплице
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 декабря 1986 (36 лет)
|Имя
|Зураб
|Фамилия
|Цискаридзе
|Команда
|Теплице
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 декабря 1986 (36 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар (мол)
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2011
|1' -65'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|28.10.2011
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|73'
|21.10.2011
|46' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|15.10.2011
|46' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:0
|Академия Кубань (Краснодар)