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Теодор Эльмар Бьярнасон
Статистика
Теодор Эльмар Бьярнасон - статистика
Завершил карьеру
4 марта 1987 (39), Рейкьявик
#20 | Полузащитник
182 см
Исландия
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Статистика по турнирам
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астон Вилла
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Рединг
2 : 1
15.08.2017
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Кардифф
3 : 0
12.08.2017
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Астон Вилла
1 : 1
05.08.2017
Халл Сити
Был в запасе
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