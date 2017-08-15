Статистика по турнирам

Англия. Чемпионшип 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011