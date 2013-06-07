Массимо Мартино - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Массимо
|Фамилия
|Мартино
|Команда
|Дюделанж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 октября 1990 (32 года)
|Имя
|Массимо
|Фамилия
|Мартино
|Команда
|Дюделанж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 октября 1990 (32 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люксембург
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2013
|82' -90'
|Португалия
|3:0
|Люксембург
|11.10.2013
|75' -90'
|Люксембург
|0:4
|Россия
|07.06.2013
|1' -90'
|Азербайджан
|1:1
|Люксембург