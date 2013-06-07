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    Массимо Мартино - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Массимо
    Фамилия Мартино
    Команда Дюделанж
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 октября 1990 (32 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люксембург 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2013 82' -90' Португалия 3:0 Люксембург
    11.10.2013 75' -90' Люксембург 0:4 Россия
    07.06.2013 1' -90' Азербайджан 1:1 Люксембург
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