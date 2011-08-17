Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Торбен Йонелейт - статистика

    Защитник
    Имя Торбен
    Фамилия Йонелейт
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 мая 1987 (35 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генк 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2011 1' -90' Генк (Генк) 2:1
    (4:1)п    		 Маккаби (Хайфа)
    17.08.2011 1' -90' Маккаби (Хайфа) 2:1 Генк (Генк)
    84'
    • Читайте нас: 
    11