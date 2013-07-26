Пламен Николов - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Пламен
|Фамилия
|Николов
|Команда
|Литекс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 июня 1985 (37 лет)
|Рост
|191
|Вес
|78
|Имя
|Пламен
|Фамилия
|Николов
|Команда
|Литекс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 июня 1985 (37 лет)
|Рост
|191
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь (мол)
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2013
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:2
|Томь (мол) (Томск)
|11'
|17.08.2013
|1' -46'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|5:1
|Томь (мол) (Томск)
|26.07.2013
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Томь (мол) (Томск)