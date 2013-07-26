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    Пламен Николов - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Пламен
    Фамилия Николов
    Команда Литекс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 июня 1985 (37 лет)
    Рост 191
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь (мол) 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.08.2013 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 1:2 Томь (мол) (Томск)
    11'
    17.08.2013 1' -46' Кр. Советов (мол) (Самара) 5:1 Томь (мол) (Томск)
    26.07.2013 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:1 Томь (мол) (Томск)
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