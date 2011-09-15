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    Доминик Пурхер - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Доминик
    Фамилия Пурхер
    Команда Аустрия Л
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 июня 1988 (34 года)
    Рост 182
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Штурм 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2011 Был в запасе Штурм (Грац) 1:3 АЕК (Афины)
    04.11.2011 60' -90' Андерлехт (Брюссель) 3:0 Штурм (Грац)
    15.09.2011 46' -90' Штурм (Грац) 1:2 Локомотив (Москва)
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