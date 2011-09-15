Доминик Пурхер - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Пурхер
|Команда
|Аустрия Л
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июня 1988 (34 года)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Пурхер
|Команда
|Аустрия Л
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июня 1988 (34 года)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Штурм
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2011
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|1:3
|АЕК (Афины)
|04.11.2011
|60' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:0
|Штурм (Грац)
|15.09.2011
|46' -90'
|Штурм (Грац)
|1:2
|Локомотив (Москва)