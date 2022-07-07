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    Петру Рацу - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Петру
    Фамилия Рацу
    Команда Милсами
    Состав Основной
    Родной город Кишинев
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 июля 1987 (35 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Милсами 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -90' Милсами (Оргеев) 1:4 КуПС (Купио)
    21.07.2022 1' -90' КуПС (Купио) 2:2 Милсами (Оргеев)
    14.07.2022 1' -90' Милсами (Оргеев) 2:0 Паневежис (Паневежис)
    07.07.2022 1' -90' Паневежис (Паневежис) 0:0 Милсами (Оргеев)
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