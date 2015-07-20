Шейх-Магомед Тагиров - статистика
#97 | Защитник
|Имя
|Шейх-Магомед
|Отчество
|Рамзанович
|Фамилия
|Тагиров
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Вес
|70
|Имя
|Шейх-Магомед
|Отчество
|Рамзанович
|Фамилия
|Тагиров
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Терек-2
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|Был в запасе
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:3
|Терек-2 (Грозный)
|01.11.2015
|90' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|2:1
|СКА (Ростов-на-Дону)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|Терек-2 (Грозный)
|18.10.2015
|77' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|1:1
|Динамо (Ставрополь)
|28.07.2015
|Был в запасе
|Динамо (Ставрополь)
|0:0
|Терек-2 (Грозный)
|20.07.2015
|86' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|0:0
|МИТОС (Новочеркасск)