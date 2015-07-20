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    Шейх-Магомед Тагиров - статистика

    #97 | Защитник
    Имя Шейх-Магомед
    Отчество Рамзанович
    Фамилия Тагиров
    Команда Ахмат
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 мая 1995 (27 лет)
    Рост 183
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Терек-2 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 Был в запасе Биолог-Новокубанск (Новокубанск) 0:3 Терек-2 (Грозный)
    01.11.2015 90' -90' Терек-2 (Грозный) 2:1 СКА (Ростов-на-Дону)
    25.10.2015 Был в запасе Ангушт (Назрань) 1:0 Терек-2 (Грозный)
    18.10.2015 77' -90' Терек-2 (Грозный) 1:1 Динамо (Ставрополь)
    28.07.2015 Был в запасе Динамо (Ставрополь) 0:0 Терек-2 (Грозный)
    20.07.2015 86' -90' Терек-2 (Грозный) 0:0 МИТОС (Новочеркасск)
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