Андре Агиус - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Агиус
|Команда
|Хибернианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пиета
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Агиус
|Команда
|Хибернианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пиета
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хибернианс
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2021
|1' -121'
|Хибернианс (Паола)
|1:4
|Рига (Рига)
|90'
|05.08.2021
|1' -89'
|Рига (Рига)
|0:1
|Хибернианс (Паола)
|69'
|27.07.2021
|1' -89'
|Хибернианс (Паола)
|4:2
|Фольгоре (Фальчано)
|20.07.2021
|1' -89'
|Фольгоре (Фальчано)
|1:3
|Хибернианс (Паола)