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    Андре Агиус - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Андре
    Фамилия Агиус
    Команда Хибернианс
    Состав Основной
    Родной город Пиета
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 августа 1986 (36 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хибернианс 4 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2021 1' -121' Хибернианс (Паола) 1:4 Рига (Рига)
    90'
    05.08.2021 1' -89' Рига (Рига) 0:1 Хибернианс (Паола)
    69'
    27.07.2021 1' -89' Хибернианс (Паола) 4:2 Фольгоре (Фальчано)
    20.07.2021 1' -89' Фольгоре (Фальчано) 1:3 Хибернианс (Паола)
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