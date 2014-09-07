Арнбьорн Хансен - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Арнбьорн
|Фамилия
|Хансен
|Команда
|ЭБ/Стреймур
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Арнбьорн
|Фамилия
|Хансен
|Команда
|ЭБ/Стреймур
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фарерские острова
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.11.2014
|Был в запасе
|Греция
|0:1
|Фарерские острова
|14.10.2014
|76' -90'
|Фарерские острова
|0:1
|Венгрия
|11.10.2014
|75' -90'
|Северная Ирландия
|2:0
|Фарерские острова
|07.09.2014
|Был в запасе
|Фарерские острова
|1:3
|Финляндия