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    Арнбьорн Хансен - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Арнбьорн
    Фамилия Хансен
    Команда ЭБ/Стреймур
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 февраля 1986 (37 лет)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фарерские острова 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.11.2014 Был в запасе Греция 0:1 Фарерские острова
    14.10.2014 76' -90' Фарерские острова 0:1 Венгрия
    11.10.2014 75' -90' Северная Ирландия 2:0 Фарерские острова
    07.09.2014 Был в запасе Фарерские острова 1:3 Финляндия
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