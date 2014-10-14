Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Фарерские острова - Венгрия
Фарерские острова - Венгрия: обзор матча 14 октября 2014
Фарерские острова
14.10.2014, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа F, 3 тур
0 : 1
Завершен
Венгрия
21'
А. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фарерские острова - Венгрия
84'
Замена
Т. Пришкин
️️️️
А. Салаи
Замена
Д. Соренсен
️️️️
С. Ватнхамар
81'
Замена
А. Хансен
️️️️
Й. Эдмундссон
76'
73'
Замена
Ж. Калмар
️️️️
Д. Тошер
Замена
К. Барталсстову
️️️️
К. Хольст
69'
Желтая карточка
Ф. Беньяминсен
56'
48'
Желтая карточка
З. Гера
45'
+3
Замена
А. Фиола
️️️️
Н. Николич
Желтая карточка
Х. Ханссон
32'
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Салаи
Пас отдал
Р. Юхас
Желтая карточка
А. Грегерсен
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
10
Кристиан Хольст
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
7
Фроди Беньяминсен
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
Главный тренер
Ларс Ольсен
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
23
Роланд Юхас
ЦЗ
3
Михай Корхут
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
8
Йожеф Варга
ЦП
9
Даниэл Тошер
ЦП
10
Золтан Гера
АП
2
Кристиан Шимон
ЦФ
9
Адам Салаи
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Фарерские острова
12
Тейтур Гестссон
ВР
23
Тордур Томсен
ВР
22
Бардур Хансен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
13
Пол-Йоханнес Юстинуссен
ЦЗ
14
Алекс Меллемгаард
ЦП
9
Джилли Соренсен
ЦП
8
Леви Ханссен
ЦФ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
21
Арнбьорн Хансен
ЦФ
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
21
Жолт Корчмар
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
6
Акош Элек
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
20
Иштван Ковач
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
13
Адам Гьюрчо
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
4-5-1
1
Нильсен
4
Грегерсен
5
Наттестад
2
Наес
3
Давидсен
10
Ватнхамар
8
Хендрикссон
6
Ханссон
7
Беньяминсен
10
Хольст
14
Эдмундссон
3-3-1-3
1
Дибус
23
Юхас
3
Корхут
4
Кадар
8
Варга
9
Тошер
7
Джуджак
10
Гера
23
Николич
9
Салаи
2
Шимон
14
Эдмундссон
21
Хансен
21
Хансен
14
Эдмундссон
10
Ватнхамар
9
Соренсен
9
Соренсен
10
Ватнхамар
10
Хольст
19
Барталсстову
19
Барталсстову
10
Хольст
23
Николич
5
Фиола
5
Фиола
23
Николич
9
Тошер
16
Калмар
16
Калмар
9
Тошер
9
Салаи
19
Пришкин
19
Пришкин
9
Салаи
Остались в запасе
Фарерские острова
Венгрия
8
Леви Ханссен
ЦФ
14
Алекс Меллемгаард
ЦП
9
Палл Клеттскард
ЦФ
12
Тейтур Гестссон
ВР
23
Тордур Томсен
ВР
22
Бардур Хансен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
13
Пол-Йоханнес Юстинуссен
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Ольсен
1
Габор Кирай
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
21
Жолт Корчмар
ЦЗ
6
Акош Элек
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
20
Иштван Ковач
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
13
Адам Гьюрчо
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
8
Леви Ханссен
ЦФ
14
Алекс Меллемгаард
ЦП
9
Палл Клеттскард
ЦФ
12
Тейтур Гестссон
ВР
23
Тордур Томсен
ВР
22
Бардур Хансен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
13
Пол-Йоханнес Юстинуссен
ЦЗ
Остались в запасе
1
Габор Кирай
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
21
Жолт Корчмар
ЦЗ
6
Акош Элек
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
20
Иштван Ковач
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
13
Адам Гьюрчо
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Фарерские острова - Венгрия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фарерские острова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
- : -
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
- : -
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Торсвеллур
Новости команд
Все
Фарерские острова
Венгрия
Лига наций: шансы Фарерских островов и Молдовы на победу в матче 6 тура
Вчера, 10:23
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Грузии и Венгрии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
12 ноября
Лига наций: шансы Фарерских островов и Молдовы на победу в матче 6 тура
Вчера, 10:23
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
12 ноября
Казахстан – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Казахстан – Фарерские острова: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Грузии и Венгрии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
В МИД Венгрии осудили Украину из-за футболиста «Ливерпуля»
7 октября
1
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+