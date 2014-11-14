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Расписание матчей
Евро-2024
Греция - Фарерские острова
Греция - Фарерские острова: обзор матча 14 ноября 2014
Греция
14.11.2014, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа F, 4 тур
0 : 1
Завершен
Фарерские острова
61'
Й. Эдмундссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Греция - Фарерские острова
Желтая карточка
К. Манолас
88'
88'
Замена
К. Ольсен
️️️️
Б. Хендрикссон
86'
Замена
О. Фэре
️️️️
Й. Эдмундссон
Замена
П. Манталос
️️️️
Н. Карабелас
78'
76'
Замена
П. Юстинуссен
️️️️
К. Хольст
Замена
Х. Мавриас
️️️️
Н. Карелис
62'
61'
ГОЛ! 0:1!
Й. Эдмундссон
Пас отдал
Б. Хендрикссон
57'
Желтая карточка
А. Грегерсен
49'
Желтая карточка
Х. Ханссон
Замена
С. Атанасиадис
️️️️
Т. Гекас
46'
33'
Желтая карточка
Б. Хендрикссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
1
Орестис Карнезис
ВР
0
Николаос Карабелас
ЛЗ
15
Василис Торосидис
ЦЗ
5
Вангелис Морас
ЦЗ
2
Яннис Маниатис
ЦЗ
4
Костас Манолас
ЦЗ
0
Лазарос Христодулопулос
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
0
Панайотис Коне
ЦП
17
Теофанис Гекас
ЦФ
18
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
10
Кристиан Хольст
ЦП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
7
Фроди Беньяминсен
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
Главный тренер
Ларс Ольсен
Греция
12
Панайотис Гликос
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
20
Христос Тасулис
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
0
Авраам Пападопулос
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
7
Димитриос Коловос
ЦП
14
Танасис Динас
ЦП
16
Харис Мавриас
ПП
17
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Фарерские острова
23
Тордур Томсен
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
13
Пол-Йоханнес Юстинуссен
ЦЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
14
Ханус Якобсен
ЦП
0
Роальдур Якобсен
ЦП
9
Джилли Соренсен
ЦП
21
Арнбьорн Хансен
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
3-2-3-2
1
Карнезис
5
Морас
2
Маниатис
4
Манолас
0
Карабелас
15
Торосидис
0
Христодулопулос
22
Самарис
0
Коне
18
Карелис
17
Гекас
4-5-1
1
Нильсен
3
Давидсен
2
Наес
5
Наттестад
4
Грегерсен
10
Хольст
6
Ханссон
10
Ватнхамар
7
Беньяминсен
8
Хендрикссон
14
Эдмундссон
0
Карабелас
20
Манталос
20
Манталос
0
Карабелас
18
Карелис
16
Мавриас
16
Мавриас
18
Карелис
17
Гекас
17
Атанасиадис
17
Атанасиадис
17
Гекас
10
Хольст
13
Юстинуссен
13
Юстинуссен
10
Хольст
14
Эдмундссон
15
Фэре
15
Фэре
14
Эдмундссон
8
Хендрикссон
11
Ольсен
11
Ольсен
8
Хендрикссон
Остались в запасе
Греция
Фарерские острова
20
Христос Тасулис
ЦЗ
12
Панайотис Гликос
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
0
Авраам Пападопулос
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
7
Димитриос Коловос
ЦП
14
Танасис Динас
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
14
Ханус Якобсен
ЦП
21
Арнбьорн Хансен
ЦФ
23
Тордур Томсен
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
0
Роальдур Якобсен
ЦП
9
Джилли Соренсен
ЦП
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Остались в запасе
20
Христос Тасулис
ЦЗ
12
Панайотис Гликос
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
0
Авраам Пападопулос
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
7
Димитриос Коловос
ЦП
14
Танасис Динас
ЦП
Остались в запасе
14
Ханус Якобсен
ЦП
21
Арнбьорн Хансен
ЦФ
23
Тордур Томсен
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
0
Роальдур Якобсен
ЦП
9
Джилли Соренсен
ЦП
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Ларс Ольсен
Статистика матча Греция - Фарерские острова
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
- : -
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Фарерские острова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
- : -
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Георгиос Караискакис
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