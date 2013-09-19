Руи Мигел - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Руи
|Фамилия
|Мигел
|Команда
|Бухарест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 ноября 1983 (39 лет)
|Рост
|171
|Вес
|70
|Имя
|Руи
|Фамилия
|Мигел
|Команда
|Бухарест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 ноября 1983 (39 лет)
|Рост
|171
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пасуш де Феррейра
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.11.2013
|1' -61'
|Днепр (Днепр)
|2:0
|Пасуш де Феррейра (Пасуш)
|24.10.2013
|1' -82'
|Пасуш де Феррейра (Пасуш)
|0:2
|Днепр (Днепр)
|03.10.2013
|1' -80'
|Пасуш де Феррейра (Пасуш)
|1:1
|Пандурий (Тыргу-Жиу)
|49'
|19.09.2013
|75' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Пасуш де Феррейра (Пасуш)
|78'