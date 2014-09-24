Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012