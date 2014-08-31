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    Жонатан - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Жонатан
    Фамилия Сисеро
    Команда Флуминенсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 февраля 1986 (37 лет)
    Рост 170
    Вес 72
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Интер 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.09.2014 1' -90' Интер (Милан) 2:0 Аталанта (Бергамо)
    21.09.2014 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:1 Интер (Милан)
    31.08.2014 1' -84' Торино (Турин) 0:0 Интер (Милан)
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