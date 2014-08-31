Жонатан - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Жонатан
|Фамилия
|Сисеро
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|170
|Вес
|72
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Жонатан
|Фамилия
|Сисеро
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|170
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Интер
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.09.2014
|1' -90'
|Интер (Милан)
|2:0
|Аталанта (Бергамо)
|21.09.2014
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|1:1
|Интер (Милан)
|31.08.2014
|1' -84'
|Торино (Турин)
|0:0
|Интер (Милан)