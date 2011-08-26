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    Максим Кременчуцкий - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Максим
    Отчество Леонидович
    Фамилия Кременчуцкий
    Команда Александрия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 января 1986 (37 лет)
    Рост 176
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Александрия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.11.2011 48' -90' Динамо (Киев) 4:0 Александрия (Александрия)
    29.10.2011 Был в запасе Александрия (Александрия) 2:3 Шахтер (Донецк)
    26.08.2011 Был в запасе Металлург (Донецк) 3:1 Александрия (Александрия)
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