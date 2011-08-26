Максим Кременчуцкий - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Леонидович
|Фамилия
|Кременчуцкий
|Команда
|Александрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 января 1986 (37 лет)
|Рост
|176
|Вес
|69
|Имя
|Максим
|Отчество
|Леонидович
|Фамилия
|Кременчуцкий
|Команда
|Александрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 января 1986 (37 лет)
|Рост
|176
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Александрия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.11.2011
|48' -90'
|Динамо (Киев)
|4:0
|Александрия (Александрия)
|29.10.2011
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|2:3
|Шахтер (Донецк)
|26.08.2011
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|3:1
|Александрия (Александрия)