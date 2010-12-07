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МакБет Сибайя
Статистика
МакБет Сибайя - статистика
Завершил карьеру
25 ноября 1977 (48), Дурбан
#40 | Полузащитник
177 см | 75 кг
ЮАР
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Лига Чемпионов 2010/2011
Россия. Молодежное первенство 2010
Россия. Премьер-Лига 2010
Суперкубок России 2010
Чемпионат мира 2010
Кубок Конфедераций 2009
Лига Европы 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Суперкубок России 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рубин
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Чемпионов, 6 тур
Барселона
2 : 0
07.12.2010
Рубин
Был в запасе
Лига Чемпионов, 3 тур
Панатинаикос
0 : 0
20.10.2010
Рубин
90' - 90'
Лига Чемпионов, 2 тур
Рубин
1 : 1
29.09.2010
Барселона
64' - 90'
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