Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2018 Бразилия. Серия А 2017 Бразилия. Серия А 2016 Кубок Америки 2016 Кубок Америки 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Кубок Америки 2011