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Микель Рико
Статистика
Микель Рико - статистика
Завершил карьеру
4 ноября 1984 (41), Баракальдо
#17 | Полузащитник
178 см | 76 кг
Испания
Статистика
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Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
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Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Картахена
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/16 финала
Картахена
1 : 2
07.01.2024
Валенсия
1' - 85'
Испания. Кубок, 1/32 финала
Алькоркон
0 : 1
06.12.2023
Картахена
1' - 58'
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