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Архентинос Хуниорс
Энцо Перес
Статистика
€ 100 тыс
Энцо Перес - статистика
Архентинос Хуниорс
22 июня 1986 (40)
#33 | Полузащитник
177 см
Аргентина | Италия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Ривер Плейт
2
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Ривер Плейт
0 : 0
22.06.2025
Монтеррей
1' - 84'
17'
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Ривер Плейт
3 : 1
17.06.2025
Урава Рэд Даймондс
1' - 46'
24'
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