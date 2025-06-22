Статистика по турнирам

Аргентина. Примера 2026 Кубок Либертадорес 2026 Аргентина. Примера 2025 Клубный чемпионат мира 2025 Кубок Либертадорес 2025 Кубок Либертадорес 2018 Чемпионат мира 2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Испания. Кубок 2016/2017 Испания. Примера 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017 Испания. Кубок 2015/2016 Испания. Примера 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Испания. Примера 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Португалия. Высшая лига 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2011