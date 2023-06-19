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Харис Сеферович
Статистика
Харис Сеферович - статистика
Завершил карьеру
22 февраля 1992 (34), Сурси
#14 | Нападающий
185 см | 69 кг
Швейцария | Босния и Герцеговина
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Швейцария
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отбор ЧЕ-2024, 4 тур
Швейцария
2 : 2
19.06.2023
Румыния
59' - 90'
Отбор ЧЕ-2024, 3 тур
Андорра
1 : 2
16.06.2023
Швейцария
Был в запасе
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