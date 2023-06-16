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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Андорра - Швейцария
Андорра - Швейцария: обзор матча 16 июня 2023
Андорра
16.06.2023, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа I, 3 тур
1 : 2
Завершен
Швейцария
67'
М. Виейра
7'
Р. Фройлер
32'
З. Амдуни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андорра - Швейцария
Замена
И. Лима
️️️️
Д. Гиллен
87'
74'
Замена
Д. Соу
️️️️
Д. Закария
ГОЛ! 1:2!
М. Виейра
Пас отдал
Ж. Сервос
67'
Замена
М. Виейра
️️️️
М. Ребес
64'
Замена
Куку
️️️️
А. Росас
64'
Замена
А. Мартинес
️️️️
Ж. Алаез
64'
61'
Замена
С. Цубер
️️️️
Р. Варгас
61'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
Д. Шакири
61'
Замена
А. Зекири
️️️️
З. Амдуни
32'
ГОЛ! 0:2!
З. Амдуни
Пас отдал
Д. Шакири
7'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фройлер
Пас отдал
Р. Варгас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
3
Альберт Алаведра
ЛЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
14
Жорди Алаез
ЦП
8
Эрик Валес
ЦП
11
Альберт Росас
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
10
Гранит Джака
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
10
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
7
Марк Пужоль
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
16
Альберт Рейес
ЦП
10
Людовик Клементе
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
9
Куку
ЦФ
20
Ицан Фернандес
ЦФ
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
26
Жордан Лотомба
ЛЗ
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
15
Джибриль Соу
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Анди Зекири
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
3-2-3-1
12
Альварес
5
Льовера
15
Сан Николас
4
Ребес
3
Алаведра
19
Гиллен
17
Сервос
8
Валес
14
Алаез
11
Росас
4-2-1-2-1
1
Кобель
17
Фернандес
4
Эльведи
5
Аканджи
13
Родригес
6
Закария
10
Джака
8
Фройлер
23
Шакири
17
Варгас
10
Амдуни
19
Гиллен
6
Лима
6
Лима
19
Гиллен
4
Ребес
8
Виейра
8
Виейра
4
Ребес
14
Алаез
7
Мартинес
7
Мартинес
14
Алаез
11
Росас
9
Куку
9
Куку
11
Росас
17
Варгас
14
Цубер
14
Цубер
17
Варгас
6
Закария
15
Соу
15
Соу
6
Закария
23
Шакири
11
Штеффен
11
Штеффен
23
Шакири
10
Амдуни
14
Зекири
14
Зекири
10
Амдуни
Остались в запасе
Андорра
Швейцария
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
7
Марк Пужоль
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
16
Альберт Рейес
ЦП
10
Людовик Клементе
ЦФ
20
Ицан Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
1
Янн Зоммер
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
26
Жордан Лотомба
ЛЗ
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
7
Марк Пужоль
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
16
Альберт Рейес
ЦП
10
Людовик Клементе
ЦФ
20
Ицан Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
1
Янн Зоммер
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
26
Жордан Лотомба
ЛЗ
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Андорра - Швейцария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
Эстади Насьонал
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