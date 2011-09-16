Евгений Чернышов - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Чернышов
|Команда
|Сатурн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|174
|Вес
|78
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Чернышов
|Команда
|Сатурн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|174
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Краснодар (мол)
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2011
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:3
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|64'
|28.10.2011
|1' -46'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|3:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|21.10.2011
|63' -90'
|0:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|14.10.2011
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|4:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|16.09.2011
|46' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|3:3
|Краснодар (мол) (Краснодар)