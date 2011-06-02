Сулейман Абдуллин - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Сулейман
|Отчество
|Мансурович
|Фамилия
|Абдуллин
|Команда
|Орел
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 марта 1993 (29 лет)
|Имя
|Сулейман
|Отчество
|Мансурович
|Фамилия
|Абдуллин
|Команда
|Орел
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 марта 1993 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА (мол)
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.06.2011
|89' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|21.06.2011
|90' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|17.06.2011
|90' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|13.06.2011
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|09.06.2011
|78' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:4
|ЦСКА (мол) (Москва)
|02.06.2011
|79' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)