Эрик Лопес - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Лопес
|Команда
|Картахена
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|178
|Вес
|76
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Лопес
|Команда
|Картахена
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|178
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эспаньол
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.03.2011
|87' -90'
|Малага (Малага)
|2:0
|Эспаньол (Барселона)
|13.03.2011
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|2:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|06.03.2011
|82' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:0
|Эспаньол (Барселона)