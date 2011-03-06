Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эрик Лопес - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Эрик
    Фамилия Лопес
    Команда Картахена
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 178
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эспаньол 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.03.2011 87' -90' Малага (Малага) 2:0 Эспаньол (Барселона)
    13.03.2011 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 2:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    06.03.2011 82' -90' Леванте (Валенсия) 1:0 Эспаньол (Барселона)
    • Читайте нас: 
    11