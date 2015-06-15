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    Диего Тарделли - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Диего
    Фамилия Тарделли
    Состав Основной
    Родной город Санта-Барбара
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 мая 1985 (37 лет)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бразилия 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.06.2015 69' -93' Бразилия 1:1
    (3:4)п    		 Парагвай
    22.06.2015 67' -94' Бразилия 2:1 Венесуэла
    18.06.2015 75' -90' Бразилия 0:1 Колумбия
    15.06.2015 1' -67' Бразилия 2:1 Перу
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