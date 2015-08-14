Михел Бабатунде - статистика
#79 | Полузащитник
|Имя
|Михел
|Фамилия
|Бабатунде
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|179
|Вес
|76
|Имя
|Михел
|Фамилия
|Бабатунде
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|179
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Днепр
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|31.10.2015
|82' -90'
|Олимпик (Донецк)
|1:1
|Днепр (Днепр)
|14.08.2015
|64' -82'
|Шахтер (Донецк)
|0:2
|Днепр (Днепр)