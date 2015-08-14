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    Михел Бабатунде - статистика

    #79 | Полузащитник
    Имя Михел
    Фамилия Бабатунде
    Команда Днепр
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 декабря 1992 (30 лет)
    Рост 179
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Днепр 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 Был в запасе Днепр (Днепр) 2:0 Говерла (Ужгород)
    31.10.2015 82' -90' Олимпик (Донецк) 1:1 Днепр (Днепр)
    14.08.2015 64' -82' Шахтер (Донецк) 0:2 Днепр (Днепр)
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