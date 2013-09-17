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    Фанендо Ади - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Фанендо
    Фамилия Ади
    Команда Портленд
    Состав Основной
    Родной город Лагос
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 октября 1990 (32 года)
    Рост 192
    Вес 90
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Копенгаген 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.10.2013 46' -90' Галатасарай (Стамбул) 3:1 Копенгаген (Копенгаген)
    02.10.2013 66' -90' Реал (Мадрид) 4:0 Копенгаген (Копенгаген)
    17.09.2013 1' -70' Копенгаген (Копенгаген) 1:1 Ювентус (Турин)
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