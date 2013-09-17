Фанендо Ади - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Фанендо
|Фамилия
|Ади
|Команда
|Портленд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 октября 1990 (32 года)
|Рост
|192
|Вес
|90
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Фанендо
|Фамилия
|Ади
|Команда
|Портленд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 октября 1990 (32 года)
|Рост
|192
|Вес
|90
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Копенгаген
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.10.2013
|46' -90'
|Галатасарай (Стамбул)
|3:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|02.10.2013
|66' -90'
|Реал (Мадрид)
|4:0
|Копенгаген (Копенгаген)
|17.09.2013
|1' -70'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Ювентус (Турин)