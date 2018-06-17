Марко Уренья - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Уренья
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 марта 1990 (33 года)
|Рост
|179
|Вес
|70
Стоимость:
€ 1,25
млн
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Уренья
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 марта 1990 (33 года)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.06.2018
|Был в запасе
|Швейцария
|2:2
|Коста-Рика
|22.06.2018
|1' -54'
|Бразилия
|2:0
|Коста-Рика
|17.06.2018
|1' -66'
|Коста-Рика
|0:1
|Сербия