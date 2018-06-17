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    Марко Уренья - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Марко
    Фамилия Уренья
    Команда Лос-Анджелес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 марта 1990 (33 года)
    Рост 179
    Вес 70
    Стоимость:
    € 1,25
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коста-Рика 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.06.2018 Был в запасе Швейцария 2:2 Коста-Рика
    22.06.2018 1' -54' Бразилия 2:0 Коста-Рика
    17.06.2018 1' -66' Коста-Рика 0:1 Сербия
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