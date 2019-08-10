Чарли Дэниелс - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Чарли
|Фамилия
|Дэниелс
|Команда
|Портсмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Харлоу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|178
|Вес
|75
Стоимость:
€ 1,60
млн
|Имя
|Чарли
|Фамилия
|Дэниелс
|Команда
|Портсмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Харлоу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|178
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Борнмут
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2019
|1' -37'
|Борнмут (Борнмут)
|1:3
|Манчестер Сити (Манчестер)
|17.08.2019
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:2
|Борнмут (Борнмут)
|10.08.2019
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|1:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)