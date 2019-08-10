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    Чарли Дэниелс - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Чарли
    Фамилия Дэниелс
    Команда Портсмут
    Состав Основной
    Родной город Харлоу
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 сентября 1986 (36 лет)
    Рост 178
    Вес 75
    Стоимость:
    € 1,60
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Борнмут 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2019 1' -37' Борнмут (Борнмут) 1:3 Манчестер Сити (Манчестер)
    17.08.2019 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 1:2 Борнмут (Борнмут)
    10.08.2019 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 1:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
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