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    Александер Герндт - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Александер
    Фамилия Герндт
    Команда Лугано
    Состав Основной
    Родной город Висбю
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 июля 1986 (36 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лугано 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.11.2019 Был в запасе Лугано (Лугано) 0:0 Мальме (Мальме)
    24.10.2019 1' -90' Мальме (Мальме) 2:1 Лугано (Лугано)
    50'
    03.10.2019 1' -90' Лугано (Лугано) 0:0 Динамо (Киев)
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