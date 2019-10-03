Александер Герндт - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Александер
|Фамилия
|Герндт
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Родной город
|Висбю
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Александер
|Фамилия
|Герндт
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Родной город
|Висбю
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лугано
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.11.2019
|Был в запасе
|Лугано (Лугано)
|0:0
|Мальме (Мальме)
|24.10.2019
|1' -90'
|Мальме (Мальме)
|2:1
|Лугано (Лугано)
|50'
|03.10.2019
|1' -90'
|Лугано (Лугано)
|0:0
|Динамо (Киев)