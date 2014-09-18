Корнел Рыпэ - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Корнел
|Фамилия
|Рыпэ
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Галац
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 1990 (33 года)
|Рост
|182
|Вес
|76
|Имя
|Корнел
|Фамилия
|Рыпэ
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Галац
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 1990 (33 года)
|Рост
|182
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2014
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|1:0
|ФКСБ (Бухарест)
|06.11.2014
|Был в запасе
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|2:2
|ФКСБ (Бухарест)
|23.10.2014
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|2:1
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|18.09.2014
|1' -49'
|ФКСБ (Бухарест)
|6:0
|Ольборг (Ольборг)