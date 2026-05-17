Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 25 тыс

Скотт Эрфилд - статистика

Ливингстон
1 ноября 1988 (37), Ливингстон
#37 | Полузащитник
178 см | 70 кг
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фалкирк
14
1
0
1
0
Ливингстон
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 38 тур
Ливингстон
1 : 4
17.05.2026
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 35 тур
Ливингстон
2 : 2
01.05.2026
Абердин
1' - 46'
Шотландия. Премьер-лига, 34 тур
Сент-Миррен
0 : 2
25.04.2026
Ливингстон
1' - 64'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
11.04.2026
Ливингстон
1' - 71'
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Ливингстон
2 : 2
05.04.2026
Хартс
1' - 65'
34'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Килмарнок
2 : 0
21.03.2026
Ливингстон
73' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Хиберниан
0 : 0
14.03.2026
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Ливингстон
1 : 1
28.02.2026
Сент-Миррен
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Ливингстон
1 : 2
04.02.2026
Фалкирк
57' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Ливингстон
1 : 1
20.01.2026
Сент-Миррен
1' - 46'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Ливингстон
1 : 1
10.01.2026
Килмарнок
79' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Килмарнок
0 : 1
20.12.2025
Фалкирк
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Фалкирк
0 : 2
13.12.2025
Хартс
76' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Хиберниан
3 : 0
06.12.2025
Фалкирк
77' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Фалкирк
0 : 0
03.12.2025
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Рейнджерс
0 : 0
30.11.2025
Фалкирк
60' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
0 : 3
22.11.2025
Фалкирк
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
1 : 1
08.11.2025
Ливингстон
77' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Фалкирк
3 : 1
01.11.2025
Килмарнок
77' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Селтик
4 : 0
29.10.2025
Фалкирк
1' - 90'
59'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Фалкирк
2 : 1
25.10.2025
Данди
81' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Мазервелл
1 : 2
18.10.2025
Фалкирк
74' - 90'
79'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Фалкирк
1 : 1
05.10.2025
Рейнджерс
75' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Хартс
3 : 0
27.09.2025
Фалкирк
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Фалкирк
2 : 2
23.09.2025
Хиберниан
74' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Фалкирк
1 : 2
13.09.2025
Сент-Миррен
1' - 64'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Абердин
0 : 1
31.08.2025
Фалкирк
1' - 68'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Ливингстон
3 : 1
09.08.2025
Фалкирк
76' - 90'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
1
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
6
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+