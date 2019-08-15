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Даниэль Ларссон
Статистика
Даниэль Ларссон - статистика
Завершил карьеру
25 января 1987 (39), Гетеборг
#12 | Нападающий
177 см | 78 кг
Швеция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Греция. Суперлига 2018/2019
Турция. Суперлига 2018/2019
Турция. Суперлига 2017/2018
Турция. Суперлига 2016/2017
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Copa del Sol 2011
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арис
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы,
Арис
3 : 1
15.08.2019
Мольде
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Мольде
3 : 0
08.08.2019
Арис
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
АЕЛ
0 : 1
01.08.2019
Арис
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Арис
0 : 0
25.07.2019
АЕЛ
Был в запасе
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