Николай Лоренцони - статистика
|Имя
|Николай
|Фамилия
|Лоренцони
|Команда
|Фрайбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 мая 1992 (30 лет)
|Имя
|Николай
|Фамилия
|Лоренцони
|Команда
|Фрайбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 мая 1992 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фрайбург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2013
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:0
|Фрайбург (Фрайбург)
|08.12.2013
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|0:3
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|01.12.2013
|82' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:0
|Фрайбург (Фрайбург)
|23.11.2013
|Был в запасе
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|0:1
|Фрайбург (Фрайбург)
|10.11.2013
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:3
|Штутгарт (Штутгарт)
|02.11.2013
|Был в запасе
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|0:3
|Фрайбург (Фрайбург)