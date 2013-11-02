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    Николай Лоренцони - статистика

    Имя Николай
    Фамилия Лоренцони
    Команда Фрайбург
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 мая 1992 (30 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фрайбург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2013 Был в запасе Шальке-04 (Гельзенкирхен) 2:0 Фрайбург (Фрайбург)
    08.12.2013 Был в запасе Фрайбург (Фрайбург) 0:3 Вольфсбург (Вольфсбург)
    01.12.2013 82' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 1:0 Фрайбург (Фрайбург)
    23.11.2013 Был в запасе Айнтрахт (Брауншвейг) 0:1 Фрайбург (Фрайбург)
    10.11.2013 Был в запасе Фрайбург (Фрайбург) 1:3 Штутгарт (Штутгарт)
    02.11.2013 Был в запасе Нюрнберг (Нюрнберг) 0:3 Фрайбург (Фрайбург)
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