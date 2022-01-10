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    Али Ахамада - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Али
    Фамилия Ахамада
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 19 августа 1991 (31 год)
    Рост 189
    Вес 83
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коморские Острова 2 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.01.2022 26' -90' Гана 2:3 Коморские Острова
    14.01.2022 Был в запасе Марокко 2:0 Коморские Острова
    10.01.2022 1' -90' Коморские Острова 0:1 Габон
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