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    Сорен Фредериксен - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Сорен
    Фамилия Фредериксен
    Команда Ольборг
    Состав Основной
    Родной город Сондерборг
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 августа 1989 (33 года)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ольборг 4 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 74' -90' Риу Аве (Вила-ду-Конди) 2:0 Ольборг (Ольборг)
    06.11.2014 82' -90' Динамо (Киев) 2:0 Ольборг (Ольборг)
    23.10.2014 87' -90' Ольборг (Ольборг) 3:0 Динамо (Киев)
    90'
    02.10.2014 Был в запасе Ольборг (Ольборг) 1:0 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    18.09.2014 15' -90' ФКСБ (Бухарест) 6:0 Ольборг (Ольборг)
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