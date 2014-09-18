Сорен Фредериксен - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Сорен
|Фамилия
|Фредериксен
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сондерборг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 августа 1989 (33 года)
|Рост
|185
|Имя
|Сорен
|Фамилия
|Фредериксен
|Команда
|Ольборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сондерборг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 августа 1989 (33 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ольборг
|4
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|74' -90'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|2:0
|Ольборг (Ольборг)
|06.11.2014
|82' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Ольборг (Ольборг)
|23.10.2014
|87' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|3:0
|Динамо (Киев)
|90'
|02.10.2014
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|1:0
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|18.09.2014
|15' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|6:0
|Ольборг (Ольборг)