Винченцо Камильери - статистика
#39 | Защитник
|Имя
|Винченцо
|Фамилия
|Камильери
|Команда
|Барлетта Кальчо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Джела
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Винченцо
|Фамилия
|Камильери
|Команда
|Барлетта Кальчо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Джела
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ювентус
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2010
|57' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Манчестер Сити (Манчестер)
|01.12.2010
|1' -90'
|Лех (Познань)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|04.11.2010
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|0:0
|Зальцбург (Зальцбург)