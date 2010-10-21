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    Клаудио Дадомо - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Клаудио
    Фамилия Дадомо
    Команда Эрготелис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 февраля 1982 (41 год)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.12.2010 Был в запасе Хайдук (Сплит) 1:3 АЕК (Афины)
    04.11.2010 1' -90' АЕК (Афины) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    21.10.2010 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 3:0 АЕК (Афины)
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