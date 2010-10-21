Клаудио Дадомо - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Клаудио
|Фамилия
|Дадомо
|Команда
|Эрготелис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 февраля 1982 (41 год)
|Рост
|176
|Имя
|Клаудио
|Фамилия
|Дадомо
|Команда
|Эрготелис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 февраля 1982 (41 год)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2010
|Был в запасе
|Хайдук (Сплит)
|1:3
|АЕК (Афины)
|04.11.2010
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|21.10.2010
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|3:0
|АЕК (Афины)